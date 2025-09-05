DOLAR
Bakan Tekin: Orman Yangınlarına Karşı Orman ve Ağaç Bakımında Ortak Karar

Bakan Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ormanların ve ağaçların bakımı için bu yıl bir dizi ortak etkinlik düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:43
Bakan Tekin'in açıklaması

Bakan Tekin, orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada iş birliği kararı aldıklarını duyurdu.

"(Orman yangınları) Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte bu yıl ormanların ve ağaçların bakımı anlamında bir dizi etkinliği birlikte yapmak üzere bir karar aldık."

Bakan Tekin, ortak çalışmaların ormanların ve ağaçların bakımına odaklanacağını belirtti.

