Bakan Tekin: Orman Yangınlarına Karşı Orman ve Ağaç Bakımında Ortak Karar
Bakan Tekin'in açıklaması
Bakan Tekin, orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada iş birliği kararı aldıklarını duyurdu.
"(Orman yangınları) Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte bu yıl ormanların ve ağaçların bakımı anlamında bir dizi etkinliği birlikte yapmak üzere bir karar aldık." Bakan Tekin, ortak çalışmaların ormanların ve ağaçların bakımına odaklanacağını belirtti.
