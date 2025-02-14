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Bakan Tunç Bartın'da Yatırım Ortamındaki Değişimi Vurguladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki temel atma töreninde yatırım ortamındaki gelişmeleri ve yargının önemini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:43
Bakan Tunç Bartın'da Yatırım Ortamındaki Değişimi Vurguladı

Bakan Tunç Bartın'da Ulus Adalet Sarayı'nın Temelini Attı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da düzenlenen Ulus Adalet Sarayı temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 22 yıldaki yatırım ortamını ele aldı. Tunç, "22 yıl önceki Türkiye'deki yatırım ortamı ile bugünkü yatırım ortamını kıyasladığımızda arada dağlar kadar fark var. Türkiye'deki hukuk düzeninin gelişmesi, hukuk güvenliğinin artmasıyla mümkün olmuştur" dedi.

Adaletin Temeli ve Yargının Önemi

Konuşmasında adaletin, toplumun huzur ve barışının teminatı olduğunu ifade eden Tunç, hukuk devletinin önemli şartlarının başında tarafsız ve bağımsız yargının geldiğini belirtti. Tunç, yargının etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerekli insan kaynağı, fiziki ve teknolojik imkanların sağlanmasının önemini vurguladı.

Yatırım Programları ve Yeni Adliye Binaları

Tunç, ülkede yürütülen projeler hakkında bilgi vererek, "Türkiye son 22 yılda önemli mesafeler kat etti. Şu an inşaat ve proje aşamasında 76 yeni adliye binası var. Bugün itibarıyla müstakil adalet binası sayımız 380'e ulaştı ve önümüzdeki yıl 400'ün üzerine çıkacak" şeklinde konuştu. Teknolojinin tüm imkanlarının hukuk hizmetine sunulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yargı Bağımsızlığına Dikkat Çekti

Bakan Tunç, yargı bağımsızlığının hedef alındığını ve bu tür eleştirilerin yargı mensuplarına yönelik hakarete dönüşebileceğini ifade etti. Yargı kararlarının eleştirisinin gerekli olduğunu vurgulayan Tunç, ancak bu eleştirilerin seviyeli ve yapıcı olması gerektiğini belirtti.

Hukuk Eğitimi ve Adalet Personeli

Hukuk eğitiminin önemine de değinen Tunç, hukuk fakültelerine girişte uygulanan stricter kuralların genç hukukçuların niteliklerini artıracağını savunarak, yargı sisteminin sürekli olarak geliştiğini söyledi.

Yatırım Ortamında Hızla Gelişen Türkiye

Tunç, Türkiye'nin yurt dışındaki yatırım imkânlarının nasıl genişlediğini ve hukukun üstünlüğünün bu alandaki gelişmeleri desteklediğini vurguladı. Yatırım ortamının akılcı bir şekilde gözden geçirildiğini ve Türkiye'nin dünya ile entegrasyonunun güçlendirildiğini belirtti.

Temel atma töreni, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından yapılan duanın ardından, Bakan Tunç ve protokol üyeleri butona basarak Ulus Adalet Sarayı'nın temelini atmış oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’ne katıldı....

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin de konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’ne katıldı....

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin de konuşma yaptı.

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