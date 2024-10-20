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Bakan Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'nda Gündemi Değerlendirecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AA Editör Masası'na konuk olarak önemli konuları ele alacak.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 12:05
Bakan Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'nda Gündemi Değerlendirecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AA Editör Masası'na Katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak.

Önemli Konular Ele Alınacak

Bakan Işıkhan, saat 12.00'de başlayacak programda, ülkemizdeki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili gelişmeleri değerlendirecek. Ayrıca, gündemdeki olaylara dair soruları da yanıtlayacak.

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Işıkhan'ın yapacağı açıklamalar, AA'nın resmi web sitesi olan www.aa.com.tr'de yayımlanacak. İzleyiciler, aynı zamanda @anadoluajansi ve @AACanli hesaplarından da anlık güncellemeleri takip edebilecekler.

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