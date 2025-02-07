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Bakan Yardımcıları Yılmaz ve Madak, Bitlis'te Şehit ve Gazi Çocuklarıyla Buluştu

Milli Eğitim ve Aile Bakanlığı'ndan yetkililer, Bitlis'te şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:31
Bakan Yardımcıları Yılmaz ve Madak, Bitlis'te Şehit ve Gazi Çocuklarıyla Buluştu

Bitlis'te önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, bu şehirde şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya gelerek anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

Valilikten alınan bilgilere göre, Milli Eğitim ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlıkları tarafından yürütülen "Maziden Atiye Ahlat Projesi" çerçevesinde, 15 ildeki şehit ve gazi çocukları, Bitlis'e davet edildi. Program kapsamında, Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklarla sohbet eden Bakan Yardımcıları, onların mutluluğunu paylaşarak destek verdiler.

Etkinlikte müzik etkinlikleri ve diğer yaratıcı faaliyetler düzenlendi. Programa ayrıca; Vali Ahmet Karakaya, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Bitlis'te şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi. Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarınca yürütülen "Maziden Atiye Ahlat Projesi" kapsamında 15 ildeki şehit ve gazi çocukları Bitlis'e getirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Bitlis'te şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi. Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarınca yürütülen "Maziden Atiye Ahlat Projesi" kapsamında 15 ildeki şehit ve gazi çocukları Bitlis'e getirildi.

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