Bakan Yardımcısı Macit, Bursa'da Kariyer Günleri'nde Eğitim Başarılarını Vurguladı

Bakan Yardımcısı Macit, Bursa'da Kariyer Günlerinin Açılışını Gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Bursa'da düzenlenen Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri'nin açılışında, öğrencilerin çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde hayata hazır olarak mezun olmalarının önemini vurguladı. Kent Meydanı Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Macit, öğrencilerin gelecekteki başarılarına yönelik mesajlar verdi.

Türkiye’nin Eğitimdeki Uluslararası Başarısı

Macit, konuşmasında 2023 yılı eğitim endeksi sonuçlarını paylaşarak, Türkiye’nin fen ve matematik alanında gösterdiği başarıyı öne çıkardı. Macit, "Türkiye, fen alanında ikinci, matematikte ise beşinci sırada yer aldı ve diğer alanlarda da ilk 10'da bulunuyor. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilere teşekkür ediyorum," dedi.

Gençlere Olan İhtiyaç ve Meslek Liselerinin Önemi

Macit, Türkiye'nin ve ekonomisinin büyümesi ile birlikte genç bireylere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. "Amacımız, çağın isteklerine uygun öğrenciler yetiştirmek. Meslek liseleri, bu bağlamda en kıymetli eğitim kurumlarımızdır," şeklinde konuştu. Ayrıca gençlerin gelecekte Türkiye’nin sanayicileri, işadamları ve yöneticileri olacağını belirtti.

Açılış Töreni ve Modaya Dair Etkinlikler

Açılış törenine Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve birçok öğretmen ve öğrenci katıldı. Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Macit, etkinlikte kurulan stantları gezerek öğrencilere destek verdi.

Etkinlikte ayrıca, Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okuldaki atık malzemelerle hazırladıkları "Selçuklu'da Rumi" adlı moda defilesi sergiledi.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Protokolü İmzalandı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret eden Macit, EMKO Elektronik AŞ ve DÖKTAŞ Döküm yöneticileri ile birlikte Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri işbirliği protokolü imzaladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Bursa'da Kent Meydanı Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri'nin açılış töreninde konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Bursa'da Kent Meydanı Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri'nin açılış töreninde konuşma yaptı.