Bakan Yardımcısı Mumcu: Sakarya'daki Dinamik Park, Gençler İçin Yeni Bir Fırsat

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Sakarya'da Dinamik Park'ın Açılışında Konuştu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde açılışı yapılan Dinamik Parkta, gençlerin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle dolu bir yaşam sürdürmeleri için Bakanlık olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

İyi İmkanlarla Destekleme Hedefi

Mumcu, parkın çocukların oyun oynayacağı, gençlerin spor yapacağı ve ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olduğunu vurguladı. “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, genç kardeşlerimizin kültürle, sanatla, sporla iç içe bir hayat kurabilmeleri için onlara en iyi imkanları sunma gayreti içerisindeyiz.” dedi.

Aile Yılı Vurgusu ve Projeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Aile Yılı' kapsamında, Bakanlık projelerinde aile ve gençler ön plana çıkacak. Mumcu, “Güçlü bir toplum, öncü ailelerle başlar” diyerek, Türkiye genelinde yürütülen kültürel yollar projesine de dikkat çekti. Sakarya'nın, önümüzdeki yıllarda kültür yolu festivalinin önemli duraklarından biri olacağını umduğunu ifade etti.

Gençlerin Geleceği Üzerine Umut Verici Mesajlar

Mumcu, gittiği kentlerde gençlerle yaptığı sohbetlerin, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı gençlerin bu ülkeyi daha iyi yerlere götüreceğine dair umut verdiklerini aktardı. “Eser ve hizmet siyaseti anlayışımızı sürekli icraatlarla destekleyerek kalıcı değerler kazandırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Serdivan'ın Gelişimi ve Belediye Başkanı Çelik'in Açıklamaları

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya’nın her geçen gün spor, sanat, kültür alanında büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu dile getirdi. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ise, parkın Serdivan'ın geleceği için önemli bir vizyon sunduğunu belirtti.

Parkta Çocuklar ve Protokol Üyeleri Birlikte Oynadı

Açılışın ardından protokol üyeleri, parkta çocuklarla birlikte oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı. Açılışta, AK Parti milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Lütfi Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş da yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun katılımıyla Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "Dinamik Park" açılışı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun katılımıyla Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "Dinamik Park" açılışı gerçekleştirildi.