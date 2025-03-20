Bakan Yerlikaya: 261 Şüpheli Hesap Tespit Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar ile ilgili 261 şüpheli hesap tespit ettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:19
Bakan Yerlikaya: 261 Şüpheli Hesap Tespit Edildi

Bakan Yerlikaya'dan Provokatif Paylaşımlara Yanıt

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi, bunlardan 62'si yurt dışında bulunuyor.

İstanbul'da Yürütülen Soruşturma

Bakan Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini hatırlattı.

Sosyal Medya Üzerindeki Faaliyetler

Gözaltı kararının ardından X platformunda yapılan provokatif paylaşımlar, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçları çerçevesinde incelendi. Yerlikaya, bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 261 şüpheli hesap yöneticisinin belirlendiğini belirtti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda 37 şüpheli yakalandı, diğerlerinin yakalanması için çaba devam ediyor.

Paylaşımların İstatistikleri

Yerlikaya, gözaltı işlemlerinden sonra 20 Mart 2025 tarihine kadar 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldığını açıkladı. Bu paylaşımların yüzde 66'sının isimli hesaplardan, yüzde 34'ünün bot hesaplardan geldiği tespit edildi. Ayrıca, polis güçleri internet ortamında suç ve suçlularla mücadele amacıyla 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

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