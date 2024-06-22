Bakan Yerlikaya bayramın acı bilançosunu paylaştı: İlk 7 Günde 62 Can Kaybı







TRAFİK KAZALARI BAYRAM COŞKUSUNU GÖLGELEDİ

Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazaları, bayram sevincini hüzne dönüştürdü. Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca trafik denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili çarpıcı veriler paylaştı.

7 GÜNDE 62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma), trafik kazalarında toplam 62 kişi hayatını kaybetti ve 8.690 kişi yaralandı. Bu üzücü bilançoda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

DÜN 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Yerlikaya, bayram tatilinin 7. günü olan 21 Haziran 2024 Cuma gününe ait verileri de paylaştı. O gün, 24 saat içinde 597 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 13 kişi hayatını kaybederken, 1.007 kişi yaralandı. Ayrıca, 406.165 araç denetlenirken, 21.129 araca hız ve radar işlemi uygulandı, 39.021 araca ise diğer trafik cezaları kesildi.

HIZ YAPMAYALIM UYARISI



Yerlikaya, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyararak, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun," dedi.