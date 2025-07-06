DOLAR
39,81 0%
EURO
46,9 0%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.314.773,69 -0,26%

Bakan Yerlikaya, İzmir Ödemiş'te Orman Yangınını İnceledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Ödemiş'te orman yangınında zarar gören mahalleleri ziyaret etti. Hasar tespiti ve destek ödemeleriyle ilgili bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 15:37
Bakan Yerlikaya, İzmir Ödemiş'te Orman Yangınını İnceledi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Orman Yangınına Maruz Kalan İzmir Ödemiş'i Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde inceleme yapmak üzere bölgeye gitti. Ziyaret sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Yerlikaya, Karadoğan Mahallesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Yangından Etkilenen Alanlar ve Hasar Tespiti

Bakan Yerlikaya, İzmir genelinde Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Buca, Bornova ve Gaziemir gibi bölgelerde toplam 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahırın ağır hasarlı olduğunu bildirdi. Yangınların kontrol altına alınması için devletin tüm kurumlarının büyük bir özveri ile çalıştığını vurguladı.

Geçici Barınma ve Destek Ödemeleri

Yangından etkilenen vatandaşlar için geçici barınma alanları kurduklarını belirten Yerlikaya, Karadoğan Mahallesi'nde klimalı konteynerlerin yerleştirildiğini kaydetti. AFAD'ın koordinasyonunda yaraların sarılması için mücadele verdiklerini ifade eden Bakan, İzmir ve Bilecik valiliklerine başlangıç olarak 30'ar milyon lira kaynak gönderildiğini söyledi.

Devletin Destek Taahhütleri

Bakan Yerlikaya, zarar tespiti yapılan vatandaşlara toplam 16 milyon 898 bin lira destek ödemesi yapıldığına dikkat çekerek, tarım alanındaki zararlar için de çalışmalara devam edeceklerini bildirdi. Ayrıca, yıkık veya ağır hasarlı evlerin yerine yenilerinin yapılacağına dair güvencelerini yineledi.

Yangın Sonrası Yenilik ve Doğa Koruma

Bakan, "Yanan yerlerin tamamı Allah'ın izniyle fidanlarla buluşacak. Fidanları dikelim ki yaralarımız daha çabuk sarılsın," diye konuştu. Ayrıca, olumsuz hava koşullarına dikkat çekerek vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Şehitler ve Destek

Ödemiş'teki yangınlarda iki orman işçisinin şehit olduğunu ve bir vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi. Ziyaret sırasında kendisine İzmir Valisi Süleyman Elban, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemede bulundu. Bakan Yerlikaya, kırsal mahallelerde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemede bulundu. Bakan Yerlikaya, kırsal mahallelerde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

İLGİLİ HABERLER

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Profesör Grovogui'den Uluslararası Hukuka Eleştiriler: Batı Merkezliliği Bir Hata
2
Türkiye'de Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklıklar 40 Dereceye Ulaşacak!
3
Büyükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Paniği
4
Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
5
İran'da Aşura Günü Etkinlikleri: Matem Törenleri Yoğun İlgi Gördü
6
665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Güreş Ağalığı İhalesi Sonuçlandı
7
Konya'da Kayıp Turgut Güneş'in Ölümü: Karı Koca Tutuklandı

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz