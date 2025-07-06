Bakan Yerlikaya, İzmir Ödemiş'te Orman Yangınını İnceledi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Orman Yangınına Maruz Kalan İzmir Ödemiş'i Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde inceleme yapmak üzere bölgeye gitti. Ziyaret sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Yerlikaya, Karadoğan Mahallesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Yangından Etkilenen Alanlar ve Hasar Tespiti

Bakan Yerlikaya, İzmir genelinde Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Buca, Bornova ve Gaziemir gibi bölgelerde toplam 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahırın ağır hasarlı olduğunu bildirdi. Yangınların kontrol altına alınması için devletin tüm kurumlarının büyük bir özveri ile çalıştığını vurguladı.

Geçici Barınma ve Destek Ödemeleri

Yangından etkilenen vatandaşlar için geçici barınma alanları kurduklarını belirten Yerlikaya, Karadoğan Mahallesi'nde klimalı konteynerlerin yerleştirildiğini kaydetti. AFAD'ın koordinasyonunda yaraların sarılması için mücadele verdiklerini ifade eden Bakan, İzmir ve Bilecik valiliklerine başlangıç olarak 30'ar milyon lira kaynak gönderildiğini söyledi.

Devletin Destek Taahhütleri

Bakan Yerlikaya, zarar tespiti yapılan vatandaşlara toplam 16 milyon 898 bin lira destek ödemesi yapıldığına dikkat çekerek, tarım alanındaki zararlar için de çalışmalara devam edeceklerini bildirdi. Ayrıca, yıkık veya ağır hasarlı evlerin yerine yenilerinin yapılacağına dair güvencelerini yineledi.

Yangın Sonrası Yenilik ve Doğa Koruma

Bakan, "Yanan yerlerin tamamı Allah'ın izniyle fidanlarla buluşacak. Fidanları dikelim ki yaralarımız daha çabuk sarılsın," diye konuştu. Ayrıca, olumsuz hava koşullarına dikkat çekerek vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Şehitler ve Destek

Ödemiş'teki yangınlarda iki orman işçisinin şehit olduğunu ve bir vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi. Ziyaret sırasında kendisine İzmir Valisi Süleyman Elban, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemede bulundu. Bakan Yerlikaya, kırsal mahallelerde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemede bulundu. Bakan Yerlikaya, kırsal mahallelerde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.