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Bakan Yumaklı'dan Tarım ve Şehirleşme Vurgusu: 126 Milyar Lira Destek

Bakan Yumaklı, 'Türkiye Yüzyılında Şehir ve Tarım Paneli'nde, son 23 yılda 126 milyar lira hibe verildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 20:21
Bakan Yumaklı'dan Tarım ve Şehirleşme Vurgusu: 126 Milyar Lira Destek

Bakan Yumaklı, Tarımsal Destekleri Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Türkiye Yüzyılında Şehir ve Tarım Paneli''nde önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, son 23 yılda 96 bin projeye 126 milyar liralık hibe desteği sağlandığını belirterek, gençlerin ve kadınların üretimde kalmaları için desteklerin devam edeceğini ifade etti.

Tarım, Savunma Kadar Önemli

Yumaklı, tarım sektörünün ülke ekonomisi için savunma kadar kritik olduğunu vurgulayarak, yeni mezun veteriner hekimleri kendi işlerini kurmaya teşvik etti. Tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek faktörlere hazırlıklı olunması gerektiğini aktaran Yumaklı, üretim maliyetlerinin artışı ve hammadde temini sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

2050'ye Hazırlık ve Ekolojik Farkındalık

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2050'de kentleşme oranının %68'e çıkacağı bilgisini paylaşan Yumaklı, gıda ihtiyacının %60-70 artacağı uyarısında bulundu. Ekolojik farkındalığın artmasına rağmen bu konunun tarımsal üretime yansımadığına dikkat çeken Yumaklı, yerel yönetimlerin bu süredeki rolünün büyük önem taşıdığını söyledi.

Kırsal Kalkınma İçin Destekler Devam Ediyor

Kırsal nüfusun hızlı yaşlanmasına dikkat çeken Bakan Yumaklı, bu bağlamda kırsal kalkınmanın önemine vurgu yaptı. Yapılan kırsal kalkınma teşvikleri hakkında bilgi veren Yumaklı, su ve sulama yatırımlarının son 25 yılda 3,3 trilyon lira düzeyine ulaştığını aktardı. 10 binin üzerinde tarımsal tesisin varlığını vurgularken, kent tarımı ve organize tarım bölgeleri konusunu da gündeme taşıdı.

Silvan Projesi ve Tercih Edilen Yöntemler

Silvan Projesi’nin Türkiye için faydalarını anlatan Yumaklı, bu tür projelerin geliştirilmesi için paydaşlarla iş birliğinin süreceğini belirtti. Ayrıca, 4. Tarım Şurası'nın yüksek katılımla başladığını ve tarım politikalarının geleceği açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Şehirlerin Geleceği İçin Stratejiler Geliştirilmeli

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, pandeminin insanların gıda güvenliği konusundaki endişelerini artırdığını belirtti. Eker, 2050'de dünya nüfusunun %68'inin şehirlerde yaşayacağını hatırlatarak, şehirlerde gıda güvenliği ve insan-nature ilişkisini düzenlemenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulucanlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulucanlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Şehir ve Tarım Paneli"ne katıldı. Bakan Yumaklı, programda konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulucanlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulucanlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Şehir ve Tarım Paneli"ne katıldı. Bakan Yumaklı, programda konuşma yaptı.

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