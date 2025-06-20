Bakan Yumaklı Isparta'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Bakan Yumaklı Isparta'da Ziyaretlerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Isparta'da önemli temaslar gerçekleştirdi. Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nın tanıtımının ardından kente gelen Bakan Yumaklı, ilk önce Isparta Valiliği'ni ziyaret etti.

Burada gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından, Yumaklı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret ederek yerel çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Devamında AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er'i de makamında ziyaret eden Bakan Yumaklı, Isparta'nın tarım ve orman politikaları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bölge Müdürlükleri'ni ziyaret ederek, kurum çalışanlarıyla birlikte fotoğraf çektiren Yumaklı, kente olan desteklerini bir kez daha vurguladı.

Son olarak, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada da düzenlenen toplantının ardından kenti terk etti.

Bakan Yumaklı'ya ziyaretlerinde Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve partili temsilciler eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), programları kapsamında Isparta Valisi Abdullah Erin'i (sağ 3) ziyaret etti. Bakan Yumaklı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), programları kapsamında Isparta Valisi Abdullah Erin'i (sağ 3) ziyaret etti. Bakan Yumaklı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.