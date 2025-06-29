DOLAR
39,89 0,13%
EURO
46,77 0,49%
ALTIN
4.187,51 0,23%
BITCOIN
4.327.690,9 -0,97%

Bakan Yumaklı, İzmir'deki Orman Yangınları Hakkında Bilgi Verdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir ve çevresindeki orman yangınlarıyla ilgili son durumu aktardı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 22:38
Bakan Yumaklı, İzmir'deki Orman Yangınları Hakkında Bilgi Verdi

Bakan Yumaklı, İzmir'deki Orman Yangınlarını Değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de gerçekleşen orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülke genelindeki orman yangınlarının Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey bölgelerinde devam ettiğini belirten Yumaklı, "3 yangın da ciddi" dedi.

9 Büyük Yangın Var

Bakan Yumaklı, ülkemizde çıkan orman yangınlarının içinden 9'unun büyük olduğunu ifade ederek, bu yangınların kontrol altına alınamadığını vurguladı. İzmir'deki Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında süren yangının etkilendiği alanları havadan inceledi. Açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına uyarılarını da hatırlattı.

Yangınların Ciddiyeti

Bugün ülke genelinde çıkan 77 yangından 53'ünün orman dışı olduğunu belirten Yumaklı, "Burada sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi, komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi. Yangınların etkili olduğu bölgelerde yürütülen müdahalenin detaylarını paylaşan Bakan, rüzgarın etkisiyle Manisa Akhisar'daki yangının yeniden başladığını aktardı.

İzmir'deki Mücadele Ekipleri

İzmir'de yürütülen yangın müdahalesine 1113 personel, 11 uçak, 27 helikopter ve 281 arazöz ile destek verildiğinin altını çizen Yumaklı, "Müdahalelerimiz devam edecek. Gecenin getirip kısmen dinginliği kullanarak sabaha kadar itfaiye ekipleri çalışmalara devam edecek." şeklinde konuştu.

Yangınların Nedeni ve Önemi

1 Haziran'dan bu yana 1459 yangına müdahale ettiklerini belirten Bakan Yumaklı, yangınların sebepleri arasında anız, sigara izmariti, piknik ateşi ve çöplük gibi durumların bulunduğunu ifade etti. Yangınlara sebep olmanın ciddi bir suç olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu konuda kamuoyunun daha duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Yumaklı'nın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da yangın bölgesine eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki orman yangınının...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki orman yangınının sürdüğü İzmir'de yurt genelindeki orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki orman yangınının...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki orman yangınının sürdüğü İzmir'de yurt genelindeki orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Bungalov Dolandırıcılığı Operasyonu: 20 Tutuklama
2
Çorum'da Cip ve Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı
3
Kazakistan, İran'dan Ayrılma İsteği Olan 74 Vatandaşını Başarılı Bir Şekilde Tahliye Etti
4
Kırklareli'nde Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğer Yaralı
5
Bingöl'de Uzun Namlulu Silah ve Tabanca Ele Geçirildi
6
GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni Gerçekleştirildi
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?