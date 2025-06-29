Bakan Yumaklı, İzmir'deki Orman Yangınları Hakkında Bilgi Verdi

Bakan Yumaklı, İzmir'deki Orman Yangınlarını Değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de gerçekleşen orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülke genelindeki orman yangınlarının Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey bölgelerinde devam ettiğini belirten Yumaklı, "3 yangın da ciddi" dedi.

9 Büyük Yangın Var

Bakan Yumaklı, ülkemizde çıkan orman yangınlarının içinden 9'unun büyük olduğunu ifade ederek, bu yangınların kontrol altına alınamadığını vurguladı. İzmir'deki Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında süren yangının etkilendiği alanları havadan inceledi. Açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına uyarılarını da hatırlattı.

Yangınların Ciddiyeti

Bugün ülke genelinde çıkan 77 yangından 53'ünün orman dışı olduğunu belirten Yumaklı, "Burada sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi, komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi. Yangınların etkili olduğu bölgelerde yürütülen müdahalenin detaylarını paylaşan Bakan, rüzgarın etkisiyle Manisa Akhisar'daki yangının yeniden başladığını aktardı.

İzmir'deki Mücadele Ekipleri

İzmir'de yürütülen yangın müdahalesine 1113 personel, 11 uçak, 27 helikopter ve 281 arazöz ile destek verildiğinin altını çizen Yumaklı, "Müdahalelerimiz devam edecek. Gecenin getirip kısmen dinginliği kullanarak sabaha kadar itfaiye ekipleri çalışmalara devam edecek." şeklinde konuştu.

Yangınların Nedeni ve Önemi

1 Haziran'dan bu yana 1459 yangına müdahale ettiklerini belirten Bakan Yumaklı, yangınların sebepleri arasında anız, sigara izmariti, piknik ateşi ve çöplük gibi durumların bulunduğunu ifade etti. Yangınlara sebep olmanın ciddi bir suç olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu konuda kamuoyunun daha duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Yumaklı'nın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da yangın bölgesine eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki orman yangınının sürdüğü İzmir'de yurt genelindeki orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki orman yangınının sürdüğü İzmir'de yurt genelindeki orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.