Bakan Yumaklı: Pasinler Kavuşturan Göleti 1060 Dekara Modern Sulama

Bakan İbrahim Yumaklı, 2023'te başlanan Pasinler Kavuşturan Göleti çalışmalarıyla 1060 dekarlık arazinin modern sulamaya kavuşacağını ve 221 bin m³ su depolanacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:42
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum'da yapımı süren Pasinler Kavuşturan Göleti çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yumaklı, projenin bölge tarımı için taşıdığı öneme vurgu yaparak, göletin tamamlanmasıyla üreticilerin modern sulama sistemleriyle tanışacağını kaydetti.

Yumaklı, yapımına 2023 yılında başlanan gölette çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü, gövde sıyırma kazılarının tamamlandığını belirtti. Ayrıca derivasyon, dipsavak ve cebri boru imalatlarının devam ettiğini, gölette gelecek yıldan itibaren su tutulmasının planlandığını aktardı.

Yumaklı'nın açıklamasından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

Pasinler Kavuşturan Göleti, bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Proje tamamlandığında üreticilerimiz modern sulama ile tanışacak, 1060 dekarlık tarım arazimiz modern sulama sistemine kavuşacak. Dadaşlar diyarı ilimizde yaklaşık 203 milyon liraya mal olması öngörülen göletin hizmete girmesi ve sulu tarıma geçilmesiyle sulama maliyetleri düşecek, hem verim hem de üreticilerimizin geliri artacak. Bölge kalkınmasına da büyük katkı sağlayan bu tür projelerin sayısını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadim kentimizin su kaynaklarını değerlendirmeye devam edeceğiz.”

Proje teknik verileri

Projelendirilen ve 2027 yılında tamamlanması planlanan Kavuşturan Göleti, temelden 26,4 metre yüksekliğe sahip olacak. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen gölette, 221 bin metreküp su depolanacak.

