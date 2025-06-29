Bakan Yumaklı Sakarya'daki Orman Yangınlarını Değerlendirdi

Bakan Yumaklı, Orman Yangınlarına İlişkin Son Durumu Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya-Bilecik ve Manisa-Akhisar'daki orman yangınları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük yangınlarının kontrol altına alındığını duyurarak, "Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki yangın da kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizim için herhangi bir sorun görünmüyor," dedi.

Yumaklı, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadeledeki son durumu aktardığı basın toplantısında, "Dün akşamki bilgilendirmede yangınların aktif olarak devam ettiğini belirtmiştik. Bugün itibarıyla kontrol altına alınan bölgeler sayesinde durumun olumlu yönde geliştiğini görmekteyiz," ifadelerini kullandı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bakan, Sakarya-Bilecik ve Manisa-Akhisar'daki soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini, zaman zaman tütmelerin olabileceğini ancak bunun endişe verici bir durum olmadığını vurguladı.

Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğine dikkat çeken Yumaklı, sabah saatlerinde Sakarya-Bilecik bölgesinde başlayan yağmurun ekiplerin işini kolaylaştırdığını dile getirdi.

Bakan Yumaklı, "Sakarya-Bilecik hattında, ekiplerimiz dün gece büyük bir özveriyle 5-6 saatte yaklaşık 58 kilometrelik orman yolu açtı. Arazinin engebeli yapısına rağmen bu başarı oldukça çarpıcı," dedi.

Yumaklı, yangınların kontrol altına alınmasıyla kamuoyunun rahatlayabileceğini belirterek, "Hamdolsun şu an itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 5), orman yangının çıktığı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Orman Yönetim Aracı'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı'ya Sakarya Valisi Rahmi Doğan (sol 5), AK Parti milletvekilleri Ali İnci (sol 4), Murat Kaya (sağ 4), MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül (sağ 3) ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever (sağ 2) de eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 5), orman yangının çıktığı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Orman Yönetim Aracı'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı'ya Sakarya Valisi Rahmi Doğan (sol 5), AK Parti milletvekilleri Ali İnci (sol 4), Murat Kaya (sağ 4), MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül (sağ 3) ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever (sağ 2) de eşlik etti.