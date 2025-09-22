Bakan Yumaklı: TMO, Kuraklığa Rağmen 600'den Fazla Alım Noktası Açtı

Yumaklı, Sivas'ta TMO hizmet binası açılışında, kuraklığa rağmen TMO'nun 600+ alım noktası açtığını, stokların güçlü olduğunu ve lisanslı depoculuğun 14 milyon tona ulaştığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sivas Başmüdürlüğü hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, açılışın bölge ve ülke tarımı için daha güçlü ve verimli bir vizyonun simgesi olduğunu söyledi.

Yumaklı'nın Açıklamaları

Bakan Yumaklı, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bu sezon yaşanan kuraklığa rağmen TMO 600'den fazla yerde alım noktası açtı ve önemli miktarda ürün alımı gerçekleştirdi." Açılışın sadece yeni bir bina değil, aynı zamanda bölge çiftçilerine daha etkin ve hızlı hizmet sunma aracı olduğunu vurguladı.

Yumaklı, çiftçilerin alın terini ve emeğini her şeyin üstünde tuttuklarını belirterek, "Üreticimizi mağdur edecek piyasa dalgalanmalarına hiçbir zaman için müsaade etmiyoruz ve etmeyeceğiz." dedi.

Bakan Yumaklı, devamında şunları kaydetti: "Türkiye'de lisanslı depo kavramını oluşturan ve bugün itibarıyla yaklaşık 14 milyon tona ulaşmış lisanslı depolama kapasitemizle hem kayıtlılığı hem de bu kaliteyi sunanlara teşekkür ediyorum. Bu yıl çiftçilerimizin emeğini güvence altına almak için belirlediğimiz ürün fiyatları, üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Çok farklı eleştiriler olabilir ama genel itibarıyla bu noktada TMO'nun elinin değdiği bütün ürünler için bu memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu sezon yaşanan kuraklığa rağmen TMO 600'den fazla yerde alım noktası açtı ve önemli miktarda ürün alımı gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda oluşturduğumuz güçlü stoklarımız sayesinde, bu yıl itibarıyla ülkemizin herhangi bir probleminin olmadığının altını çizmek istiyorum. Türkiye, yeni hasat dönemine kadar kendine yetecek düzeyde hububat üretebilmektedir ve TMO'nun güvencesiyle stoklarımız güçlü durumdadır."

Tesis ve Tarihçe

Bakan Yumaklı, 1930'larda silo olarak inşa edilen ve TMO'nun mülkiyetine geçen binanın modern bir idari binaya dönüştürüldüğünü belirtti. Bu tesis sayesinde TMO'nun bölgedeki çiftçilere daha etkin ve hızlı hizmet sunacağına dikkat çekti ve açılışın hayırlı olmasını diledi.

Tören ve Katılımcılar

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tarihi binayı aslına uygun koruyan ve modern hizmet binasına dönüştüren TMO yetkililerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ile il protokolü katıldı.

