Bakan Yumaklı: Yangınlar Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Bakan Yumaklı'nın Açıklamaları

Bakan Yumaklı, yaptığı son açıklamada, son 24 saat içerisinde çıkan 55 yangının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangın bölgesindeki durumun tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini ifade etti.

Yangınların Kontrolü

Yumaklı, güvenlik ve sağlık açısından önemli olan bu süreçte, tüm ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, yangınların tamamen söndürüldüğünü ve herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguladı.

Gelecek Adımlar

Bakan, meydana gelen olayların ardından gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alınmaya devam edeceğini, halkın da bu durumdan etkilenmemesi için tüm kaynakların seferber edileceğini sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ndeki basın toplantısında, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ndeki basın toplantısında, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.