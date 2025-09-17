Bakan Yusuf Tekin Erzurum'da MHP İl Başkanlığı ve Esnafı Ziyaret Etti

Bakan Yusuf Tekin Erzurum'da MHP İl Başkanlığı ve Esnaf Ziyaretinde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'nı ziyaret etti ve kent merkezindeki esnafla bir araya geldi.

Ziyaretin Ayrıntıları

Tekin, İl Başkanı Adem Yurdagül ile makamında görüşerek partililerle sohbet etti. Görüşmenin ardından Yenikapı Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Bakan, iş yeri sahiplerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında Tekin, vatandaşlarla uzun uzun sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi ve karşılaştığı çocuklara hediyeler verdi.

Eşlik Edenler

Bakan Tekin'e ziyaretlerinde Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu eşlik etti.

