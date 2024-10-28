Bakanlar Güler ve Bolat TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

Bakanlar terör saldırısını kınayarak TUSAŞ'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör saldırısının ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini yerinde inceledi. Ankara'nın Kahramankazan bölgesindeki bu önemli tesisteki çalışmalara destek vermek amacıyla başlatılan ziyaret, Türk savunma sanayisinin önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakan Bolat'tan Destek Mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’miz, karşı karşıya kaldığı her türlü engelle mücadele ederek yoluna devam edecektir" dedi. TUSAŞ'ın, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesindeki rolüne dikkati çeken Bolat, bu süreçte daha fazla çalışma ve üretim yapma taahhüdünde bulundu.

TUSAŞ Ekibiyle Buluşma

Bolat, ziyareti sırasında TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve ilgili yöneticilerle bir araya geldi. Terör saldırısının ardından, TUSAŞ ekibine geçmiş olsun dileklerini ileten bakan, tüm birimlerin özverili çalışmalarıyla Türkiye'nin savunma kapasitesinin artırılacağını vurguladı.

Bu tür ziyaretlerin, moral kaynağı olmasının yanı sıra Türkiye'nin bağımsızlık ve savunma gücünün simgesi olduğunu belirten Bolat, tüm çalışanlarla birlikte geleceğe daha umutlu baktıklarını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırısı gerçekleştirilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesini ziyaret etti.