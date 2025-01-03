Bakanlıktan 14 Yaşındaki Çocuğa Destek Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak'ta doğum yapan 14 yaşındaki çocuk ile bebeğinin, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından devlet himayesine alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yayınlanan "Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı" haberlerine de değinilerek, olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerinin hemen harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili olarak bir şüphelinin gözaltına alındığı, ardından ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği vurgulandı.

Bakanlık, hukuki süreçte müdahil olacağını ve suçlunun en ağır cezayı alması için yakın takipte olacaklarını belirtti.