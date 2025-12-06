Adana'da geri dönüşüm merkezi uyuşturucu üretim merkezine dönüştürüldü: 6 tutuklama

Adana'da geri dönüşüm merkezi uyuşturucu üretim merkezine dönüştürüldü
Narkotik ekiplerinin baskınında yüzbinlerce hap ve üretim malzemesi ele geçirildi
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve üretimi yapıldığı ihbarı üzerine geniş çaplı operasyon düzenledi.
Ekipler, Yeni Sanayi Sitesi içerisinde Dönüştürme Merkezi olarak kullanılan 1 galeri, 2 iş yeri ve 2 araçta arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 262.473 uyuşturucu hap, 1 blister hazırlama makinesi, 1 kapsül doldurma makinesi, 1 kapsül temizleme makinesi, 1 karıştırma makinesi, 1 jeneratör, 2 kompresör makinesi, 3 milyon uyuşturucu hap yapabilecek 833 kilo 500 gram hammadde, 25 kilogram katkı maddesi, 972.000 boş kapsül ve çeşitli plastik malzemeler bulundu.
Operasyon kapsamında toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
