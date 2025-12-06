Adana'da geri dönüşüm merkezi uyuşturucu üretim merkezine dönüştürüldü: 6 tutuklama

Adana'da geri dönüşüm merkezinde yapılan operasyonda 262.473 uyuşturucu hap, 3 milyon yapabilecek 833,5 kg hammadde ve makineler ele geçirildi; 6 kişi tutuklandı.