Bakırköy'de Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Tutuklama

Bakırköy'de Dolandırıcılık Skandalı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, yaklaşık 9,8 milyon lira değerinde züccaciye malzemesi çalan 5 şüpheli arasından 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın Gelişimi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö. isimli bir firmanın yetkilisinin, müşterilerine verdiği 4 çekin çalıntı olduğunu belirleyerek 9,8 milyon lira değerindeki züccaciye malzemesi dolandırıcılığı şikayetinde bulunmasının ardından harekete geçti.

Ekipler, detaylı incelemeler sonucunda, olaya karışan şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Bu bilgiler doğrultusunda İstanbul, Yalova ve Sakarya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 5 şüpheli yakalandı.

Malzemeler Ele Geçirildi

Zanlıların, M.Ö.'den aldıkları 4 tır dolusu züccaciye malzemesi de Sakarya’da bir depoda ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan 5 kişiden, 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.