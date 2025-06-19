Bakü'de TDT Hakimler Konseyi Başkanları Toplandı

Azerbaycan'da TDT Hakimler Konseyi Toplantısı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Hakimler Konseyi Başkanları 3. Toplantısı yapıldı. Toplantıya, Azerbaycan Yargı ve Hukuk Konseyi ile Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar ve Hedefler

Toplantıya, Özbekistan Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Halmumin Yodgorov, Kırgızistan Hakimler Konseyi Başkanı Aida Seidakmatova ve Kazakistan Yüksek Mahkeme Konseyi Üyesi Yernar Begaliyev katıldı. Ayrıca, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu ve KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ da toplantıda yer aldı.

Tüzük Kabul Edildi

Toplantıda, TDT Hakimler Konseyi Ağı'nın tüzüğü kabul edilerek imzalandı. HSK Başkanvekili Aydoğdu, bu yapının sadece bir koordinasyon yapısı olmanın ötesinde, pek çok alanda yeni bir sinerji yaratacağını vurguladı. Aydoğdu, "Bu ağ, TDT ülkelerinin ilgili kurumsal yapıları arasında sürekli iletişim ve istişare platformu olacaktır" dedi.

Önemli Adımlar

Azerbaycan Yargı ve Hukuk Konseyi Başkanı Kerimov, TDT Hakimler Konseyi Ağı'nın, üye ülkelerin hukuki işbirliğinin kurumsallaşması açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Kerimov, yapılan anlaşmanın yargı ve hukuk alanında sürdürülebilir işbirliğinin hukuki temelini oluşturacağını belirtti ve bu çerçevede yeni projeler, eğitim programları ve deneyim paylaşımı için güvenilir bir platform oluşturulacağını belirtti. Bu sürecin, Türk devletlerinin ortak hukuk kültürünün derinleşmesine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Hakimler Konseyi Başkanları 3. Toplantısı gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Hakimler Konseyi Başkanları 3. Toplantısı gerçekleştirildi.