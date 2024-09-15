Bakü'nün Kurtuluşu İçin Anma Töreni Düzenlendi

Bakü'nün kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla Türk Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 10:51
Bakü'nün Kurtuluşu İçin Anma Töreni Düzenlendi

Bakü'nün Kurtuluşu Anısına Tören

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik güçlerinden kurtarılışının 106. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir tören düzenlendi.

Tören Detayları

Bakü Türk Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve birçok Türk ve Azerbaycanlı misafir katıldı. Törende Türk İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Büyükelçi Bağcı'nın Katkıları

Büyükelçi Bağcı, şehitlik anıtına çelenk sundu ve şehitler defterini imzaladı. Ayrıca, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Törenin ardından 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı da ziyaret edildi.

Tarihi Arka Plan

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra, 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesinde, Azerbaycan işgal altındaki topraklarını korumak için Osmanlı hükümetinden yardım talep etti.

Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa liderliğindeki Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nü ve çevresini kurtarmak için görevlendirildi. 15 Eylül 1918 tarihinde, muharebeler sonucunda Bakü özgürlüğüne kavuştu ve Osmanlı askerleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Kafkas İslam Ordusu, bu mücadelede 1130 şehit vererek Bakü'nün kurtuluşuna katkıda bulundu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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