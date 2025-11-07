Balık Ustasından Hamsi Pişirme Püfleri: Mısır Unu ve 6 Dakika

DÜZCE (İHA)

Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlarda artan hamsi bolluğu, ev mutfaklarında pişirme tekniklerini yeniden gündeme getirdi. Yaklaşık 25 yıldır balık pişiren balıkçı Hayrullah Kır, lezzetli hamsi hazırlamanın sırlarını anlattı.

Mısır Unu Vazgeçilmez

Kır, bu yılın adeta "hamsi yılı" olduğunu belirterek, hamsiye lezzetini veren en önemli unsurun kullanılan un olduğunu vurguladı. Kır, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi bir hamsi pişirmek için balıklarımızı unluyoruz. Balığa lezzetini veren unudur. Unlamadan balık tavaya konulmamalı. Biz mısır unu kullanıyoruz. Balık, mısır unuyla daha güzel oluyor."

Pişme Süresi ve Yağ Kullanımı

Hamsinin ortalama pişme süresi 6 dakikadır, ancak bu süre damak zevkine göre değişebilir. Kır, pişme süresine ilişkin şunları söyledi: "Hamsinin pişme süresi 6 dakikadır. Daha az pişmiş isteyenlere veya daha kızarmış sevenlere göre değişir ama ortalaması 6 dakikadır. Balığın pişip pişmediği zaten görülüyor. Pişince çeviriyorsunuz. Sonrası gayet kolay."

Balık pişirirken en sık yapılan hatanın yağ kullanımı olduğunu belirten Kır, tavada pişirirken az yağ kullanılmasını tavsiye etti: "Bazı hanımlarımız bol yağ koyuyorlar. Onu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Az yağ konulursa zaten balığın yağı da çıkacaktır."

