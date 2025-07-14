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Balıkesir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, 16 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 01:36
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 01:36
Balıkesir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti.

TCSG-905 ve KB-111 botlarıyla bölgeye intikal eden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmeni tespit ederek yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere, yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezine teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı.

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