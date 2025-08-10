Balıkesir Açıklarında İDO Deniz Otobüsü Kayalıklara Çarptı

İDO'nun Deniz Otobüsü Kayalıklara Çarptı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), İstanbul'dan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'na sefer düzenlerken bir kaza yaşadı. Marmara ilçesi yakınlarında kayalıklara çarpan deniz otobüsü, hasar alarak tahliye edilmek zorunda kaldı.

Hızlı Tahliye Operasyonu

Yenikapı-Marmara Avşa seferini gerçekleştiren deniz otobüsünün karina kısmından su aldığı tespit edildi. Olayın ardından, yolcu ve mürettebat hızla limana yanaştırılarak tahliye edildi. Tahliye işlemleri, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı'ndan Geçmiş Olsun Mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın hemen ardından BASKİ ekiplerimiz, hızlı bir şekilde müdahalede bulundu ve deniz otobüsünden su tahliye işlemlerini başlattılar. Süreci yakından takip ediyoruz," ifadelerini kullandı.

