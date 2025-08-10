DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.825.115,05 -1,66%

Balıkesir Açıklarında İDO Deniz Otobüsü Kayalıklara Çarptı

İDO'nun İstanbul-Balıkesir seferini yapan deniz otobüsü, kayalıklara çarparak hasar aldı ve hızla tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 22:25
Balıkesir Açıklarında İDO Deniz Otobüsü Kayalıklara Çarptı

İDO'nun Deniz Otobüsü Kayalıklara Çarptı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), İstanbul'dan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'na sefer düzenlerken bir kaza yaşadı. Marmara ilçesi yakınlarında kayalıklara çarpan deniz otobüsü, hasar alarak tahliye edilmek zorunda kaldı.

Hızlı Tahliye Operasyonu

Yenikapı-Marmara Avşa seferini gerçekleştiren deniz otobüsünün karina kısmından su aldığı tespit edildi. Olayın ardından, yolcu ve mürettebat hızla limana yanaştırılarak tahliye edildi. Tahliye işlemleri, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı'ndan Geçmiş Olsun Mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın hemen ardından BASKİ ekiplerimiz, hızlı bir şekilde müdahalede bulundu ve deniz otobüsünden su tahliye işlemlerini başlattılar. Süreci yakından takip ediyoruz," ifadelerini kullandı.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) İstanbul'dan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası...

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) İstanbul'dan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası seferini yaptığı esnada kayalıklara çarparak hasar alan deniz otobüsü tahliye edildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) İstanbul'dan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası...

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) İstanbul'dan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası seferini yaptığı esnada kayalıklara çarparak hasar alan deniz otobüsü tahliye edildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın: İki İşçi Hayatını Kaybetti
2
AFAD Başkanı Pehlivan'dan Çanakkale Yangınlarına İlişkin Önemli Açıklamalar
3
Soma'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Kırşehir'de TRT Sanatçılarından Unutulmaz Açık Hava Konseri
5
Düzce'de Sarıkaya Mağarası'nda Gençlik Festivali Başladı
6
Türkiye'den Pakistan'a Destek Mesajı
7
Antalya Diplomasi Forumu’nda Erdoğan’dan çarpıcı mesajlar: Gazze’de yaşananlar insanlık suçudur

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı