Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Sosyal belediyecilik anlayışı ile devam eden birçok belediye, yeni destek programlarını duyurmaya hız kesmeden devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda önemli bir destek paketini kamuoyuna açıkladı.

Belediye, maddi durumu yetersiz olan askere adaylara 5.000 TL nakdi destek sağlayacağını duyurarak, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birine imza attı.

Asker Desteği İlan Edildi

Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen bu haberi, birçok ailenin yüzünü güldürecek bir adım olarak değerlendiriyor. Başkan Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatani görevine hazırlanan ihtiyaç sahibi gençlere 5.000 TL maddi yardımda bulunulacağını resmen duyurdu.

Akın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bizim kültürümüzde asker ocağı, peygamber ocağıdır. Vatani görevini yapacak yiğitlerimizin bir nebze yanında olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek sosyal belediyeciliğin asli görevlerindendir."

Balıkesir Asker Desteği Başvuru Şartları

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 5.000 TL'lik nakdi yardım, 6 ay temel askerlik görevini yapacak ve maddi durumu yetersiz olan ihtiyaç sahibi gençler için geçerli olacak. Başvurular, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar kabul edilecektir. Başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar için 444 40 10 numaralı telefonla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılabilecek.