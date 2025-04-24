Balıkesir'de 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Olan Firari Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K.' yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Edremit İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ağrı adli makamlarınca "birden fazla kişinin kasten öldürülmesi" suçundan 2018 yılından bu yana aranan M.K.'nın Edremit ilçesinde saklandığını tespit etti.

Ekipler, belirlenen adrese yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirerek M.K.'yı ele geçirdi. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.