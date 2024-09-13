Balıkesir'de FETÖ Hükümlüsü ve İki İnsan Kaçakçısı Yakalandı

Balıkesir'de FETÖ Hükümlüsü ve Kaçakçılar Yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen operasyon sonucunda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan bir FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan iki insan kaçakçısı da tutuklandı.

Operasyona Dair Bilgiler

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ kapsamında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. ve şartlı tahliye edilen eşi T.B.'nin yurt dışına kaçma planlarını öğrendi. Çiftin, insan kaçakçıları aracılığıyla yurt dışına gitme hazırlığı içinde olduğunu belirleyen ekipler, hemen harekete geçti.

Operasyonun Detayları

İzmir'den yola çıktığı tespit edilen çiftin, Balıkesir-Çanakkale il sınırında durdurulan araçlarda bulunmaları sağlandı. Operasyonda, A.K., Y.K. ve O.K. adlı üç insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

Adli Süreç

FETÖ’nün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Ş.B., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Eşi T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İnsan kaçakçısı A.K. ve Y.K. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; O.K. ise serbest bırakıldı.