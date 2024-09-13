DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.037.515,45 -0,31%

Balıkesir'de FETÖ Hükümlüsü ve İki İnsan Kaçakçısı Yakalandı

Balıkesir'de eşiyle yurt dışına çıkmaya çalışan FETÖ hükümlüsü yakalandı, insan kaçakçıları tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:58
Balıkesir'de FETÖ Hükümlüsü ve İki İnsan Kaçakçısı Yakalandı

Balıkesir'de FETÖ Hükümlüsü ve Kaçakçılar Yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen operasyon sonucunda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan bir FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan iki insan kaçakçısı da tutuklandı.

Operasyona Dair Bilgiler

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ kapsamında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. ve şartlı tahliye edilen eşi T.B.'nin yurt dışına kaçma planlarını öğrendi. Çiftin, insan kaçakçıları aracılığıyla yurt dışına gitme hazırlığı içinde olduğunu belirleyen ekipler, hemen harekete geçti.

Operasyonun Detayları

İzmir'den yola çıktığı tespit edilen çiftin, Balıkesir-Çanakkale il sınırında durdurulan araçlarda bulunmaları sağlandı. Operasyonda, A.K., Y.K. ve O.K. adlı üç insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

Adli Süreç

FETÖ’nün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Ş.B., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Eşi T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İnsan kaçakçısı A.K. ve Y.K. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; O.K. ise serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyoğlu'nda Annesini Öldüren Zanlı İfadesini Verdi
2
İzmir'de Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı
3
Tayland Mutfağı İstanbul'da Tanıtıldı
4
Mansur Yavaş Polatlı'da Sakarya Zaferi'ni Kutladı
5
14 Eylül 2024 Gündemi: Önemli Gelişmeler ve Etkinlikler
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
Narin Güran Cinayetinde Şok İfadeler Ortaya Çıktı! Annesi Yayınlanmayan o Röportajda Resmen İtiraf Etmiş

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor