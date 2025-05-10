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Balıkesir'de Kaza: Tırdan Yola Savrulan Cam Şişeler Trafiği Aksattı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir tırdan yola savrulan cam kola şişeleri, trafiği aksattı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 18:03
Balıkesir'de Kaza: Tırdan Yola Savrulan Cam Şişeler Trafiği Aksattı

Balıkesir'de Cam Şişe Yüklü Tır Kazası

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, bir tırdan yola savrulan ve kırılan cam kola şişeleri, trafiği olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki 57 ABT 724 plakalı cam şişe yüklü tır, Buzağlık Mahallesi kavşağında, A.G. idaresindeki 14 ED 019 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın Detayları

Kaza sonucunda tırın yükünde bulunan çok sayıda cam kola şişesi yola savrularak kırıldı. Bu durum, trafik akışını ciddi şekilde aksatırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Temizlik Çalışmaları

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonrasında, kırılmış cam şişelerin yolunu temizleyerek trafiği yeniden açtı. Yol, saat 16.00 sularında trafiğe açıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tırdan yola savrularak kırılan cam kola şişeleri, trafiği aksattı....

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tırdan yola savrularak kırılan cam kola şişeleri, trafiği aksattı. Yol, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu temizlendi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tırdan yola savrularak kırılan cam kola şişeleri, trafiği aksattı....

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tırdan yola savrularak kırılan cam kola şişeleri, trafiği aksattı. Yol, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu temizlendi.

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