Balıkesir'de korkutan olay! Yol çöktü faciadan tesadüfen dönüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki pazar yeri ve yaşam alanında meydana gelen yol çökmesi, büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü gösterdi. Neyse ki, olay anında yoldan kimsenin geçmemesi, olası bir faciayı önledi.

Balıkesir'de korkutan olay! Yol çöktü faciadan tesadüfen dönüldü
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KALDIRIM ÇÖKTÜ, FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ

Bandırma'nın İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı'nın yanındaki İsmail Gönülal Sokak'ta meydana gelen olayda, kaldırımın çökmesi büyük bir tehlikeyi beraberinde getirdi. 

Yolda oluşan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ve 3 metre derinliğindeki yarık, çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Ancak, çöken kaldırım üzerinden o sırada hiç kimsenin geçmemesi, muhtemel bir faciadan dönülmesini sağladı. Her cumartesi günü kurulan pazar yerinin yoğun yaya trafiğine rağmen, kimsenin zarar görmediği bu olay, bölgedeki altyapı sorunlarına dikkat çekti.

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