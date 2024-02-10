Balıkesir'de korkutan olay! Yol çöktü faciadan tesadüfen dönüldü

KALDIRIM ÇÖKTÜ, FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ

Bandırma'nın İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı'nın yanındaki İsmail Gönülal Sokak'ta meydana gelen olayda, kaldırımın çökmesi büyük bir tehlikeyi beraberinde getirdi.

Yolda oluşan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ve 3 metre derinliğindeki yarık, çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Ancak, çöken kaldırım üzerinden o sırada hiç kimsenin geçmemesi, muhtemel bir faciadan dönülmesini sağladı. Her cumartesi günü kurulan pazar yerinin yoğun yaya trafiğine rağmen, kimsenin zarar görmediği bu olay, bölgedeki altyapı sorunlarına dikkat çekti.