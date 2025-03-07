Balıkesir'de Parkta Bıçakla Cinayet: Zanlı İstanbul'da Ele Geçirildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde büyük bir cinayet olayı yaşandı. Plevne Mahallesi Sanat Okulu Caddesi Şehit Özkan Demirel Parkı yakınlarında, 60 yaşındaki Sunay E., henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanmalar sonucunda Sunay E., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Özel olarak oluşturulan 8 ekiple birlikte, çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Yapılan araştırmalar sonucu, cinayet zanlısının E.B. (43) olduğu tespit edildi.

Polis, zanlının Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmana girdiğini belirledikten sonra, E.B.'nin İstanbul'a kaçtığını tespit etti. İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonla E.B. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra, hakimliğe sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan, E.B.'nin bir yıl önce eşinden boşandığı ve bu nedenle bunalıma girdiği, Sunay E.'yi ise sebepsiz yere bıçakladığı öne sürüldü.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı, İstanbul'da yakalandı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı, İstanbul'da yakalandı.