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Balıkesir'de Yolcu Minibüsü Yangını: Sürücü Yaralandı

Edremit'te bir yolcu minibüsü seyir halindeyken yanmaya başladı, sürücü elinden yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 16:15
Balıkesir'de Yolcu Minibüsü Yangını: Sürücü Yaralandı

Balıkesir'in Edremit İlçesinde Yolcu Minibüsü Yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, C.K. (33) yönetimindeki 10 M 1536 plakalı yolcu minibüsü, Çanakkale-Edremit kara yolu üzerindeki Ayvalıburun mevkisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücü durumu hızla fark ederek aracı durdurdu ve yolcularını güvenli bir şekilde tahliye etti. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, çıkan yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürmeye çalışırken elinden yaralanan C.K., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Olay sonrası bölge güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı.

Vatandaşların can güvenliğinin ön planda tutulduğu bu olay, minibüslerin bakım ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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