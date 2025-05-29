Balıkesir'de Yolcu Otobüsünde 10 Kilo 350 Gram Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir’de gerçekleştirilen bir operasyonda, bir yolcu otobüsünde 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma neticesinde, yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, narkotik köpeği "Yaşa"nın yardımıyla otobüse düzenledikleri operasyonda, bir valizde gizlenmiş olan uyuşturucu maddeyi tespit etti ve ele geçirdi.

Olayla bağlantılı olarak, bir şüpheli kişi gözaltına alınarak işlemleri başlatıldı.

Balıkesir’de bir yolcu otobüsündeki valizde 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda, narkotik köpeği "Yaşa" da yer aldı.