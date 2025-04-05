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Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İLBANK, 104 değerli taşınmazı 10 Nisan 2025'te açık artırma ile satışa çıkarıyor. Yatırımcılar için eşsiz bir fırsat sizi bekliyor!

Yayın Tarihi: 05.04.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 13:19
Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İLBANK'tan Taşınmaz Satış Fırsatı!

İller Bankası A.Ş. (İLBANK), mülkiyetinde bulunan 104 adet değerli taşınmazı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Bu fırsat, Balıkesir, İzmir, Mersin, Denizli ve Kütahya'daki mülk alıcıları için göz kamaştırıcı bir imkan sunuyor.

Açık Artırmanın Detayları

İLBANK, Türkiye'nin birçok ilinde yer alan arsalar, daireler ve iş yerleri ile yatırımcıların ve ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. 10 Nisan 2025 tarihinde, hem fiziki olarak Ankara ve İstanbul’da, hem de online platform üzerinden eş zamanlı gerçekleştirilecek açık artırma ile bu değerli taşınmazlar alıcılarını bekliyor.

104 Farklı Konumda Uygun Taşınmaz Seçenekleri

Açık artırmada yer alacak taşınmazların detayları, Taşınmaz Listesinde bulunmaktadır. Bu listede, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İLBANK Sosyal Tesisleri ve İstanbul Halkalı'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenecek açık artırmada sunulacak değerli mülkler yer alıyor.

Online Katılım Seçeneği

İnternet üzerinden de teklif verebilme imkanı sunan açık artırmaya katılmak isteyenler, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden canlı takip yapabilecek. Online katılım sağlamak isteyenlerin, 9 Nisan 2025 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

Taşınmazların Durumu Hakkında Uyarılar

İLBANK ve EMLAK YÖNETİM, açık artırma sırasında katılımcılara önemli uyarılarda bulunuyor. Taşınmazların genel bilgi amaçlı tanıtım bilgileri ve görselleriyle, mevcut durumlarının (imar, iskan, hasar, hisse, tapu kaydı vb.) dikkate alınması büyük önem taşıyor. Katılımcıların, ihaleye katılmadan önce taşınmazları yerinde görmeleri tavsiye ediliyor.

Teminat Şartları ve İhale Süreci

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, muhammen bedeline göre belirlenen katılım teminatını yatırmaları zorunlu. Teminat tutarları, muhammen bedeli 100.000 TL'ye kadar olan gayrimenkullerde 10.000 TL'den başlayarak, 55.000.001 TL ve üzeri olan gayrimenkullerde 10.000.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Teminatlar, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi'ndeki IBAN hesabına EFT veya havale yoluyla yatırılabiliyor.

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Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

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