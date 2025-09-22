Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Deprem: AFAD'tan 'Olumsuz Durum Yok' Açıklaması

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da saat 00.05'te meydana gelen 4,9'luk depremin ardından an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını bildirip saha taramalarının sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 00:36
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yayımladı.

Olay ve AFAD'ın Bilançosu

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

