Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Deprem: AFAD'tan 'Olumsuz Durum Yok' Açıklaması
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yayımladı.
Olay ve AFAD'ın Bilançosu
AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."