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Bandırma Kıyılarında Müsilaj Belirtileri Görüldü

Bandırma kıyılarında müsilaj oluşumu, çevre sakinleri ve ziyaretçiler tarafından dikkatle takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 12:25
Bandırma Kıyılarında Müsilaj Belirtileri Görüldü

Bandırma Kıyılarında Müsilaj Alarmı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj meydana geldi. Marmara Denizi'nin çeşitli noktalarında etkisini sürdüren bu durum, Bandırma merkezindeki sahilde de yoğun bir şekilde gözlemlendi.

Köpüklü Tabaka Oluşumu

Denizdeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü bir tabaka oluştu. Bu durum, kıyıda yaşayan sakinler ve bölgeyi ziyaret eden turistler tarafından kolaylıkla fark edildi.

Uzmanlar, müsilajın deniz ekosistemine olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekerken, bölgedeki halk bu durumdan kaygılı. Çevresel koşulların izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Sahildeki müsilaj...

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Sahildeki müsilaj...

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

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