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Bangladeş Dışişleri Danışmanı Hossain, BM Geleceğin Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Hossain, dünya nüfusunun eşitsizlikler içinde ilerlemeden kaldığını vurguladı ve çözümler için daha fazla kaynak gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:16
Bangladeş Dışişleri Danışmanı Hossain, BM Geleceğin Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Bangladeş Dışişleri Danışmanı'nın Açıklamaları

Bangladeş geçici hükümetinin Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde önemli bir konuşma yaptı. Hossain, dünya nüfusunun mevcut kaynaklar ve teknolojilere sahip olmasına rağmen ciddi bir ilerleme gösteremediğini dile getirdi.

Eşitsizlik Sorunu

Toplumlar arasındaki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin giderek arttığını vurgulayan Hossain, "İnsanlığın sahip olduğu kaynak, bilgi ve teknolojilere rağmen, nüfusun büyük bir kısmı hala ilerleme kapasitesinden yoksun" ifadelerini kullandı.

Gelişmekte Olan Ülkelerin Sorunları

Hossain, gelişmekte olan ülkelerin çözüm için bütçe ayırmaya istekli olduğunu ancak iklim değişikliği gibi kritik konulara yeterince kaynak aktarılmadığını belirtti. Ayrıca, 2030'a yaklaşırken belirlenen hedeflere ulaşmada kayda değer bir yetersizlik yaşandığını da ekledi.

Dijital Teknolojinin Önemi

Konuşmasında dijital teknolojilerin ve uygulamaların geniş kitleler arasında yaygınlaştırılması gerekliliğinin altını çizen Hossain, çatışmalar yerine uyum, istikrar ve barışa öncelik verilmesi gerektiğini savundu.

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