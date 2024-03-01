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Bankalardan emeklilere flaş uyarı! Buraya imza atarken dikkat etmeyen karalar bağlayacak

SGK uzmanı emeklilerin banka seçimi ve promosyon sözleşmesinde bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek, tüm şartlar kontrol edildikten sonra imza atılması gerektiğini dile getirdi. Kontrol edilmeden atılan imza başınıza dert açabilir.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 17:58
Bankalardan emeklilere flaş uyarı! Buraya imza atarken dikkat etmeyen karalar bağlayacak

Emeklilerin dikkatine! Bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, emeklilerin banka seçimi ve promosyon sözleşmesi imzalarken özenli olmaları gerektiğini vurguluyor. Emeklilerin bankalarla yapacakları anlaşmalarda, promosyon sözleşmesini detaylı bir şekilde incelemeleri ve tüm şartları kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

Emekli maaşlarına zam yapılmasının ardından, bankalardan gelecek promosyon açıklamaları emekliler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu süreçte bankalar arasında promosyon yarışı başlamış durumda ve emekli vatandaşlar, en avantajlı promosyonu sunan bankayı tercih ederek bu avantajdan faydalanmayı hedefliyorlar. Ancak, bu tercihler yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar bulunuyor.

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Emeklilerin banka ile yapacakları sözleşme, belirlenen tarihten önce feshedilebiliyor. Bu da demek oluyor ki, emekli vatandaşlar, sözleşme süresi bitmeden önce, daha yüksek promosyon alabilmek için başka bir bankaya geçiş yapabilirler. Ancak, bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Eğer emekli, kredi veya kredi kartı borcu bulunan birisiyse, yeni banka ile yapılan anlaşmada, kredi alırken emekli maaşını o bankadan almak şartı aranabilir. Bu detayları kontrol etmek, emeklilerin promosyon avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olacaktır.

Diğer bir önemli nokta ise emekli maaşlarına yapılan zamın, bankalar tarafından açıklanan promosyon tutarlarına yansımamış olmasıdır. Emekliler, bankalardan gelecek promosyon açıklamalarını beklerken, bu beklenen oranlar promosyonlara yansıtılmamış gibi görünüyor. Devlet bankaları 5.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparken, özel bankalar ise 7.500 TL'den başlayan 10.000 TL'ye kadar hoş geldin promosyonları sunmaktadır. Emekliler, bu detayları göz önünde bulundurarak, en avantajlı anlaşmayı yapabilmek için dikkatli bir şekilde banka seçimlerini ve sözleşmelerini incelemelidir.

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