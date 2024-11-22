Bartın'da Dronla Yakalanan Kurt Saldırısı Şok Etti

Bartın'da Kurtların Koyunlara Saldırdığı Anlar Dronla Görüntülendi

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde yaşanan olay, hayvancılık yapanları endişelendiriyor. Cafer Ş., koyun sürüsünü ormanlık alanda otlatmaya çıkardı ve bir süre sonra sürüyü koruyan köpekler ile bazı koyunların geri dönmediğini fark etti.

Cafer Ş.'nin oğlu Zafer Ş., kaybolan koyunları bulmak amacıyla dronunu kullanmaya karar verdi. Dronla yapılan incelemeler sonucunda, kurtların sürüye saldırdığını gören Zafer Ş., bu dehşet verici anları kaydetti.

Görüntülerde, üç kurdun koyunların içine dalarak bir hayvana saldırdığı ve ardından koyunun ormanlık alana doğru kovalandığı görünmekte. Ne yazık ki, olay sonucunda bir koyun telef oldu.

Bu olay, bölgedeki çiftçilerin kurt saldırıları ile ilgili endişelerini artırırken, hayvancılık faaliyetlerinin güvenliği konusunda da tartışmalara yol açtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.