Baş Ağrısının Sessiz Tetikleyicileri: Diş Sıkma ve Kötü Duruş

Baş ağrılarının sessiz tetikleyicileri: Diş sıkma ve kötü duruş

Ekran başında geçirilen uzun süreler ve artan stresin baş ağrısında sıkça rol oynadığını belirten Medicana Sağlık Grubu uzmanları, çoğu zaman gözden kaçan diş sıkma ve kötü duruş alışkanlıklarının da önemli "sessiz tetikleyiciler" olduğuna dikkat çekiyor. Medicana International Ankara Hastanesi Dr. Fizyoterapist Sercan Ateş, bu sorunların tedavisinde günlük yaşama kolayca entegre edilebilecek uygulamalar önerdi.

Çene ve boyun: Kas-iskelet sisteminin rolü

Dr. Fizyoterapist Sercan Ateş, uzun süren baş ağrılarında nörolojik bulgu yoksa sorunun boyun ve çene çevresi kas-iskelet sistemi kaynaklı olabileceğini vurguluyor. Ateş, bu durumu şu sözlerle özetledi:

"Bu iki omur hem biyomekanik bir köprü hem de nörolojik bir kontrol merkezi görevi görür. Çene ve boyun arasındaki nöromüsküler bağlantılar nedeniyle diş sıkma, Atlas ve Aksis çevresindeki kas ve eklemlerde gerilimi artırır. Bu bölgedeki fasyal gerginlikler dizilimi bozarak baş ağrılarına yol açabilir. Tekrarlayan, bilgisayar kullanımı sonrası ortaya çıkan, stres ve çene sıkma ile artan, uzun süreli masa başı çalışmayla tetiklenen ve gerilim tipi baş ağrısını andıran tabloların büyük çoğunluğu kas iskelet sistemi kaynaklıdır. Özellikle gün ilerledikçe artan, duruş düzeltildiğinde hafifleyen, telefon veya laptop kullanımından sonra başlayan ve boyun hareket kısıtlılığıyla birlikte görülen ağrılar kötü postürle ilişkili olabilir."

Ekran kullanımında dirsek desteği atlanmamalı

Doğru postürün sürekliliğinin önemine değinen Sercan Ateş, günlük hayatta uygulanabilecek pratik önerileri paylaştı. Öne çıkan noktalar arasında ekranın göz hizasında olması, masa ve sandalye yüksekliğinin uygun ayarlanması ve dirsek desteğinin ihmal edilmemesi yer alıyor.

Ateş'in önerileri şu şekilde iletiyor:

"Uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalı, saat başı kısa hareket molaları verilmelidir. Ekran göz hizasında olmalı, masa ve sandalye yüksekliği uygun ayarlanmalı, dirsek desteği atlanmamalıdır. Gün içinde farkında olmadan yapılan diş sıkma, omuzları yukarıda tutma ve nefesi tutma gibi alışkanlıklar fark edilerek gevşetilmelidir. Uyku sırasında çok yüksek veya çok alçak yastıklardan kaçınılmalı, özellikle yan yatışta boynu nötral pozisyonda destekleyen yastıklar tercih edilmelidir. Bol bol su tüketilmeli ve stres düzeyi dengelenmelidir."

Sadece dik durmak yetmez: Fizyoterapi yaklaşımları

Manuel terapi ve fizyoterapinin Atlas ile Aksis arasındaki biyomekanik dengenin sağlanmasında etkili olduğunu belirten Ateş, tedavi programlarının kişiye özel olması gerektiğini vurguluyor.

Dr. Fizyoterapist Sercan Ateş, fizyoterapi yaklaşımını şöyle açıkladı:

"Derin boyun kaslarının güçlendirilmesiyle ağrıların tekrarlanması önlenebilir. Postür düzeltme programları standart bir şablonla değil, bireyin duruş analizi, ağrı paterni, günlük alışkanlıkları ve fonksiyonel ihtiyaçları doğrultusunda planlanır. Program farkındalık egzersizleri ile başlayarak postüral dayanıklılık ve fonksiyonel entegrasyon çalışmalarına kadar kademeli olarak ilerler. Böylece kişi yalnızca ‘dik durmayı’ değil, doğru postürü günlük yaşamda sürdürebilmeyi öğrenir."

Özetle: Ekran süresi ve stresin yanı sıra diş sıkma ve kötü duruş da baş ağrılarında önemli rol oynar. Erken farkındalık, uygun ergonomi ve fizyoterapi müdahaleleriyle bu "sessiz tetikleyiciler" kontrol altına alınabilir.

EKRAN BAŞINDA GEÇİRİLEN UZUN SÜRELER VE ARTAN STRES BAŞ AĞRILARININ EN SIK NEDENLERİ ARASINDA YER ALIRKEN, MEDİCANA SAĞLIK GRUBU DR. FİZYOTERAPİST SERCAN ATEŞ, ÇOĞU ZAMAN GÖZDEN KAÇAN DİŞ SIKMA VE KÖTÜ DURUŞUN DA ÖNEMLİ “SESSİZ TETİKLEYİCİLER” OLDUĞUNU VURGULAYARAK GÜNLÜK YAŞAMA KOLAYCA ENTEGRE EDİLEBİLECEK ÖNERİLER PAYLAŞTI.