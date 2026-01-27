Trakyaka Destekli Türkiye-Bulgaristan Sağlıkta Sınır Ötesi İş Birlikleri

22-24 Ocak 2026 tarihlerinde Trakya'da sağlık turizmi ağı genişledi

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve T.C. Ticaret Bakanlığı destekleriyle, Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği tarafından 22-24 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye-Bulgaristan sağlık turizmi networking etkinliği, bölgedeki paydaşları bir araya getirdi.

Etkinliğe Trakya Bölgesi’nin farklı il ve ilçelerinden 8 sağlık tesisi ve aracı kuruluştan temsilciler, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Trakya Kalkınma Ajansı uzmanları ile Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez katıldı.

Program kapsamında Eski Zağra ve Filibe’de sektör temsilcilerinin katılımıyla B2B ve B2C görüşmeler yapılarak bölgedeki sağlık turizmi paydaşlarıyla doğrudan temas sağlandı. Bu görüşmeler, mevcut hasta akışının yoğun olduğu pazarda yeni iş birlikleri için zemin oluşturdu.

Etkinlik çerçevesinde Pulmed Hastanesi ve Bulgar-Türk İş İnsanları Derneği (BULTİŞ) ziyaret edilerek kurumsal iş birliği imkânları değerlendirildi. Ziyaretlerde karşılıklı iş geliştirme potansiyeli ele alındı.

Program sonunda, Ticaret heyetine katılan firmaların hedef pazarlarından biri olan Bulgaristan’da yeni iş bağlantıları kurulması sağlandı. Pulmed Hastanesi Başhekimi ile yapılan görüşme neticesinde, doktorlardan oluşan bir heyetin Trakya Bölgesi’nde ağırlanması ve bir alım heyeti organize edilmesi kararlaştırıldı.

Etkinlik, Trakya bölgesinin sağlık turizmi ekosistemini güçlendirmeye yönelik somut adımların atıldığı, Türkiye-Bulgaristan hattında yeni iş birliklerinin geliştirilmesi için önemli bir platform sağladı.

