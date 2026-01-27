Gölbaşı'nda Yarıyıl Tatili: Çocuklara Spor, Sanat ve Eğlence

Gölbaşı'nda yarıyıl tatili etkinlikleri sürüyor

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırladığı spor, sanat ve eğlence dolu programı sürdürüyor. Başkan Yakup Odabaşı talimatıyla planlanan etkinlikler, çocukların hem keyifli vakit geçirmesi hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla hazırlandı.

100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu ücretsiz

Program kapsamında 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu, 6-18 yaş aralığındaki çocuklara her gün 10.00-18.00 saatleri arasında, 1 Şubat Pazar gününe kadar ücretsiz hizmet verecek. Buz pateni ve tırmanma alanlarından yararlanmak isteyenlerin 0312 485 54 43 ve 0312 485 53 25 numaralı telefonlardan randevu oluşturmaları gerekiyor.

Çocuk Şenliği: 19-30 Ocak

Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Sergi Salonunda düzenlenen Çocuk Şenliği, 19-30 Ocak tarihleri arasında her gün 13.00-17.00 saatleri arasında çocukları ağırlıyor. Şenlikte yağlı boya, kara kalem, kumlama, çini sanatı, kokulu taş boyama ve yüz boyama gibi sanat atölyeleri yer alıyor.

Aktiviteler arasında Mangala, 3 taş-9 taş oyunları, kule oyunu, el-ayak koordinasyon oyunları, şişme oyun grupları, top havuzu ve uzay çadırı gibi seçenekler de bulunuyor; çocuklar doyasıya eğleniyor.

Gösteriler ve sürprizler

Çocuk Şenliği'nde bilim, balon ve bubble show gösterileri, animasyonlar, jonglör ve ateş gösterileri ile maskot karşılamaları miniklere unutulmaz anlar yaşatıyor. Etkinlik alanında ayrıca çocuklara ikramlar da sunuluyor.

Başkan Yakup Odabaşı'nın açıklaması

Yakup Odabaşı etkinliklerle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yarıyıl tatilinde çocuklarımızın evde ekran başında vakit geçirmek yerine; sporla, sanatla ve sosyal etkinliklerle buluşmasını istedik. Sanatla iç içe büyüyen, spor yapan, birlikte üretmeyi ve paylaşmayı öğrenen çocuklar; yarının özgüvenli, üretken ve mutlu bireyleri olacaktır. Bizim temel hedefimiz de tam olarak budur. Gölbaşı Belediyesi olarak sadece bugünü değil, yarını da planlıyor; çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Onların yüzündeki tebessüm, enerji ve mutluluk bizim en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, ailelerimizin memnuniyeti ve ilçemizde hissedilen bu güzel enerji doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu güzel tatil coşkusunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz. Tüm ailelerimizi çocuklarıyla birlikte etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum. Gölbaşı’nda çocukların mutlu olduğu, ailelerin huzurla yaşadığı bir kent anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz".

Gölbaşı Belediyesinin yarıyıl programı, çocuklara yönelik ücretsiz spor imkânları, sanat atölyeleri ve eğlence dolu şenliklerle devam ediyor; aileler etkinliklere çocuklarıyla birlikte katılmaya davet ediliyor.

