Başkan Geçit: Malatya’yı Güvenli ve Dirençli Bir Geleceğe Birlikte Taşıyoruz

Koyunoğlu ve Çukurdere'de Vatandaşla Buluşma

Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen "Vatandaş Soruyor, Başkanlar Cevaplıyor" istişare toplantılarının yeni durağı Koyunoğlu ve Çukurdere mahalleleri oldu. Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, kamu kurum yetkilileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Mahalle Sorunları ve Öncelikli Talepler

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada her iki mahallenin öncelikli sorunları ele alındı ve çözüm yolları üzerinde istişare edildi. Koyunoğlu Mahalle Muhtarı Aliseydi Özdemir ile Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Gönültaş, mahallelerin ortak talepleri olarak Semt Konağı ve Taziye Evi isteğinde bulundu. Muhtarlar, Malatya Büyükşehir ve Yeşilyurt belediyeleriyle uyumlu ve koordineli çalıştıklarını belirterek taleplerin kısa sürede sonuçlanacağına inandıklarını ifade ettiler.

AK Parti İlçe Başkanı Yaylacı'nın Değerlendirmesi

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, konuşmasında Yeşilyurt’un dört bir yanındaki dönüşüme dikkat çekti: "Şehrimizin dört bir tarafında yoğun bir çalışma söz konusu, devletimizin imkanları seferber edildi. Artık 'yaptık, yapıyoruz' kavramlarını geride bırakarak işleri bitirme noktasına geldik. Malatya hızla ayağa kalkıyor, yeni yatırım alanları hizmete giriyor. Mahalle sorunları planlı şekilde çözüme kavuşuyor."

Başkan Geçit: Şeffaf, Hesap Verebilir ve Çözüm Odaklı Yönetim

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçeye kalıcı, nitelikli yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayarak yönetim anlayışlarını şöyle özetledi: "Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla vatandaşlara hizmet ediyoruz. Sorunlardan kaçmadan, çözüm odaklı çalışıyoruz. İlçenin tüm noktalarının eşit ve dengeli gelişmesi önceliğimizdir."

Geçit, mahalle toplantılarının önemine dikkat çekerek vatandaşların taleplerinin yol haritalarını belirlediğini söyledi: "Mahalle toplantılarımızla herkesi dinliyoruz, talepler üzerine istişare ediyoruz. Bugün dile getirilen Taziye Evi ve Semt Konağı başta olmak üzere talepleri not aldık, saha çalışmaları hemen başlayacak ve sizleri bilgilendireceğiz."

Geçit ayrıca, iki yılda şehri ayağa kaldırma sözü ve bu süreçte elde edilen ilerlemelere değinerek, ilgili kurum ve paydaşlarla birlikte kararlı adımlar attıklarını belirtti.

Büyükşehir Başkanı Sami Er: Güvenli ve Yaşanabilir Malatya Hedefi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, önceliklerinin şehri "güvenli, dirençli ve yaşam kalitesi yüksek" bir kimliğe kavuşturmak olduğunu ifade etti. Er, konuşmasında şunları kaydetti: "Malatya hızla ayağa kalkıyor, kalıcı konutlarımızı teslim ediyoruz. Bu şehrin geleceğini sadece belediyeler değil, hep birlikte inşa edeceğiz. Her vatandaşımızın görüşü, bu yeniden yapılanmada bir tuğla niteliğindedir."

Er, deprem sonrası yenileme çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek vatandaşlara sabır ve destekleri için teşekkür etti ve toplantıda iletilen taleplerin ilgili birimlere not edildiğini, çözüm süreçlerinin yakından takip edileceğini söyledi.

Sonuç ve Takip

Toplantı, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ve yetkililerin somut çözüm sözüyle tamamlandı. Yetkililer, alınan taleplerin kayıt altına alındığını ve kısa sürede saha çalışmalarına başlanacağını belirtti. Yeşilyurt yönetimi, mahalle bazlı toplantılarla vatandaşla doğrudan iletişimi sürdürerek kademeli ve planlı bir şekilde hizmetleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

YEŞİLYURT