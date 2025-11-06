Başkan Günel: 2026'da Kuşadası için İngiliz Pazarı 2025'ten Daha İyi Olacak

WTM Londra'da Kuşadası: İngiliz Pazarı İçin 2026 Umudu

Kuşadası Belediyesi, dünyanın önde gelen turizm fuarlarından World Travel Market (WTM) Londra Fuarı'na katıldı. Fuarda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) standında kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile konaklama imkanları çeşitli görsellerle tanıtıldı.

Belediye yetkilileri, standı ziyaret eden misafirlerle bire bir ilgilenerek Kuşadası tanıtımını yürüttü. Ayrıca İngiliz turist getiren seyahat acentalarının temsilcileriyle toplantılar yapılarak ilişkiler güçlendirildi. Başkan Ömer Günel, Belediye Meclis üyeleri Fahrettin Çiçek, Tacettin Özden ve Eda Yurtcan ile birlikte TGA standında gelen ziyaretçilere detaylı bilgi verdi.

“Önümüzdeki yıl İngiliz pazarı daha iyi olacak”

Başkan Ömer Günel fuardaki deneyimleri ve beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Öncelikle İngiltere’deki fuarda Kuşadası’na gösterilen yoğun ilgi bizleri çok memnun etti. Bölgemizde İngiliz pazarı, yabancı kaynak pazarlar içerisinde önemli bir yer tutuyor. Uzun zamandır buradaki fuara katılan acentelere destek verdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bu desteklerin de kentimize olumlu yönde yansıdığını görüyoruz. Burada edindiğimiz çok önemli bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Ülkemiz genelinde İngiliz turist sayısı açısından bir miktar kayıp yaşansa da Kuşadası’na gelen İngilizler bakımından artış var. Bu verdiğimiz emeğin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Ben buradan Kuşadası’ndaki esnaf ve turizmcilere önümüzdeki yılın İngiliz pazarı açısından kentimiz için 2025’ten daha iyi olacağının müjdesini vermek istiyorum"

