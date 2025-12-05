Başkan Tetik: Nazilli Belediyesi ile Nazillispor A.Ş. Arasında Bağ Yok

Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, "Nazilli Belediyespor Başkanı gözaltına alındı" haberlerine yanıt verdi

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine yaptığı açıklamada, "Nazilli Belediyesi’nin Nazillispor A.Ş. ile geçmişte de bugün de herhangi bir bağı bulunmamaktadır" dedi.

Açıklamada, haberlerde belediyenin adının yanlış ve gerçeğe aykırı bir biçimde kullanıldığının vurgulandığı belirtildi. Tetik, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla şu ifadeleri paylaştı:

Nazillispor A.Ş., kuruluşundan itibaren belediyemize bağlı olmayan, tamamen özel bir anonim şirket olarak yapılandırılmış bir kulüptür. Bu nedenle, geçmişte de bugün de Nazilli Belediyesi ile hiçbir idari, mali, hukuki veya kurumsal bağı bulunmamaktadır.

Açıklamada ayrıca, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişinin Nazilli Belediyesi ile hiçbir ilişkisi olmayan, yalnızca Nazillispor A.Ş.’nin yöneticisi konumunda olduğu ifade edildi. Belediyenin bu kişi veya bu özel şirketin faaliyetleri üzerinde herhangi bir yetkisi veya sorumluluğu olmadığı kaydedildi.

Tetik, bazı basın kuruluşlarının belediyenin adını "Nazilli Belediye Spor" başlığıyla anmasının tamamen hatalı ve kamuoyunu yanıltıcı olduğunu belirterek, ilgili ifadelerin acilen düzeltilmesini önemle talep etti.

Son olarak Başkan Tetik, Nazilli Belediyesi'nin Nazilli halkının güveni ile doğruluk ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

BAŞKAN TETİK: "NAZİLLİ BELEDİYESİ’NİN NAZİLLİSPOR A.Ş. İLE GEÇMİŞTE DE BUGÜN DE HERHANGİ BİR BAĞI BULUNMAMAKTADIR"