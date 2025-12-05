Başkan Tetik: Nazilli Belediyesi ile Nazillispor A.Ş. Arasında Bağ Yok

Ertuğrul Tetik, Nazillispor A.Ş.'nin belediyeyle hiçbir idari, mali veya hukuki bağının olmadığını ve gözaltı haberlerinin belediyeyi bağlamadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:58
Başkan Tetik: Nazilli Belediyesi ile Nazillispor A.Ş. Arasında Bağ Yok

Başkan Tetik: Nazilli Belediyesi ile Nazillispor A.Ş. Arasında Bağ Yok

Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, "Nazilli Belediyespor Başkanı gözaltına alındı" haberlerine yanıt verdi

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine yaptığı açıklamada, "Nazilli Belediyesi’nin Nazillispor A.Ş. ile geçmişte de bugün de herhangi bir bağı bulunmamaktadır" dedi.

Açıklamada, haberlerde belediyenin adının yanlış ve gerçeğe aykırı bir biçimde kullanıldığının vurgulandığı belirtildi. Tetik, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla şu ifadeleri paylaştı:

Nazillispor A.Ş., kuruluşundan itibaren belediyemize bağlı olmayan, tamamen özel bir anonim şirket olarak yapılandırılmış bir kulüptür. Bu nedenle, geçmişte de bugün de Nazilli Belediyesi ile hiçbir idari, mali, hukuki veya kurumsal bağı bulunmamaktadır.

Açıklamada ayrıca, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişinin Nazilli Belediyesi ile hiçbir ilişkisi olmayan, yalnızca Nazillispor A.Ş.’nin yöneticisi konumunda olduğu ifade edildi. Belediyenin bu kişi veya bu özel şirketin faaliyetleri üzerinde herhangi bir yetkisi veya sorumluluğu olmadığı kaydedildi.

Tetik, bazı basın kuruluşlarının belediyenin adını "Nazilli Belediye Spor" başlığıyla anmasının tamamen hatalı ve kamuoyunu yanıltıcı olduğunu belirterek, ilgili ifadelerin acilen düzeltilmesini önemle talep etti.

Son olarak Başkan Tetik, Nazilli Belediyesi'nin Nazilli halkının güveni ile doğruluk ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

BAŞKAN TETİK: "NAZİLLİ BELEDİYESİ’NİN NAZİLLİSPOR A.Ş. İLE GEÇMİŞTE DE BUGÜN DE HERHANGİ BİR BAĞI...

BAŞKAN TETİK: "NAZİLLİ BELEDİYESİ’NİN NAZİLLİSPOR A.Ş. İLE GEÇMİŞTE DE BUGÜN DE HERHANGİ BİR BAĞI BULUNMAMAKTADIR"

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
4
Mudurnu'da 8 Asırlık Esnaf Duası Geleneği Sürüyor
5
Bursa Osmangazi'de Tramvay Çarptı: Yaşlı Adam Hafif Yaralandı
6
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi