Samsun'da tanker sürücüsü aracında silahla ölü bulundu

İlk belirlemeler intihar yönünde; otopsi yapılacak

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı'nda park halindeki tankerde meydana geldi.

Park halindeki 55 ANT 107 plakalı tankerin şoför koltuğunda, ailesinin telefonla ulaşamaması üzerine aramaya çıkan Şaban Ö. (57), tabancayla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şaban Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin ilk değerlendirmesinde şahsın intihar ettiği üzerinde duruluyor; ancak kesin ölüm sebebi otopsi sonucu ile belirlenecek.

Olay yerinde yakınları sinir krizi geçiren Şaban Ö.'nün yakınları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

SAMSUN’DA BİR TANKER SÜRÜCÜSÜ 57 YAŞINDAKİ ŞABAN ÖNDER, PARK HALİNDEKİ ARACININ İÇİNDE TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.