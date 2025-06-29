DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.291.579,98 -0,48%

Başkent'te Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Artırıldı

Ankara'da orman yangınlarına karşı denetim ve güvenlik önlemleri artırılarak, can ve doğal yaşam koruma hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 11:23
Başkent'te Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Artırıldı

Başkent'te Orman Yangınlarına Karşı Yenilikçi Önlemler

Başkent Ankara'da, orman yangınlarına karşı alınan önlemler giderek güçleniyor. Ankara İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ile doğal yaşam alanlarını korumak amacıyla hongu kapsamlı bir açıklama yaptı.

Artan Denetim ve Devriye Faaliyetleri

Yapılan açıklamada, yangına en hassas bölgelerde yaya, motorlu ve dron destekli devriye faaliyetleri gerçekleştirileceği belirtildi. Jandarma ekipleri, izin verilen alanlar dışındaki ormanlık bölgelerdeki girişleri engellemeye ve, kamp ateşi, mangal ile anız yakma gibi potansiyel risk oluşturan faaliyetlere karşı sıkı denetimler uygulamaya başladı.

Kırsal Vatandaşlara Bilgilendirme

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için de orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapılmakta. Ayrıca, farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalarla vatandaşların konuya olan hassasiyeti artırılmaya çalışılıyor.

Koordinasyonun Güçlenmesi

Orman yangınlarına karşı etkili müdahale gerçekleştirebilmek adına, ilgili kurumlarla işbirlikleri artırılıyor. Bu sayede, olası yangın durumlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor.

Başkent'te orman yangınlarına karşı denetim ve güvenlik önlemleri artırıldı. Ankara İl Jandarma...

Başkent'te orman yangınlarına karşı denetim ve güvenlik önlemleri artırıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve doğal yaşam alanlarını korumak amacıyla, yangına hassas bölgelerde yaya, motorlu ve dron destekli devriye faaliyetleri yoğunlaştırıldı.

Başkent'te orman yangınlarına karşı denetim ve güvenlik önlemleri artırıldı. Ankara İl Jandarma...

Başkent'te orman yangınlarına karşı denetim ve güvenlik önlemleri artırıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve doğal yaşam alanlarını korumak amacıyla, yangına hassas bölgelerde yaya, motorlu ve dron destekli devriye faaliyetleri yoğunlaştırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'teki Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
2
Çankırı'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Özel Harekat Kursiyerlerine Tören
3
Esenyurt'ta Bebek Bezi Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
4
Tekirdağ'daki Lavanta Tarlaları Hafta Sonu Ziyaretçilerini Ağırlıyor
5
Fransa'da Dış Mekanlarda Sigara İçme Yasağı Resmi Hale Geldi
6
Bakan Yumaklı Sakarya'daki Orman Yangınlarını Değerlendirdi
7
Adana'da Eşi Tarafından Balkondan Atıldığı İddia Edilen Kadın Felç Kaldı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?