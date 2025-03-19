Başsavcılık'tan İBB Gözaltı Soruşturmasına Yanıt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan kişilerin sağlık süreçleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, medya organlarında yer alan bazı asılsız haberler doğrultusunda, özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ilaçlarının verilmediği ve doktor muayenelerinin emniyet içinde yapıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklama şu ifadeleri içeriyor: "Gözaltındaki şüphelilerin ilaçlarını kullanmalarına yönelik prosedürler gözaltında da devam etmektedir ve bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca, şüphelilerin doktor muayeneleri emniyet binası dışında, kolluk görevlisinin bulunmadığı özel bir odada gerçekleştirilmektedir."

Bu açıklamalar, gözaltı sürecindeki sağlık kontrollerinin nasıl yürütüldüğüne dair bilgi verirken, kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesine önem vurguladı.