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Batı Şeria'da İsrail Güçlerinin Saldırısı: 2 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskın sonucunda iki Filistinliyi yaraladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:38
Batı Şeria'da İsrail Güçlerinin Saldırısı: 2 Filistinli Yaralandı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yine Saldırıda Bulundu

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah bölgesinde iki yerleşim birimine düzenlediği baskında, birisi elinden diğeri ayağından olmak üzere iki Filistinliyi yaraladı. Bu olay, Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamada yer aldı.

Baskın Detayları ve Yaralanmalar

Ramallah yakınlarındaki Beytunya ve El-Mezraa el-Garbiyye beldelerine yapılan baskınlarda, yaralanan iki Filistinli sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri bu beldelere baskın düzenlerken, Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı. Bu sırada İsrail askerleri, gerçek mermilerle ateş açarak göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanmak zorunda kaldı.

7 Ekim Olayları Sonrası Gelişmeler

Hamas’ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te Mescid-i Aksa gibi kutsal değerlere yönelik ihlallere karşı kapsamlı bir saldırı başlattı. İsrail, bu saldırılarda toplam 1200 İsraillinin öldüğünü ve 5,132 kişinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40,878 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölülerin arasında 16,715 çocuk ve 11,308 kadın bulunuyor. Enkaz altında daha fazla can kaybı olduğu, hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı bildirilmektedir.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise, 7 Ekim tarihinden bu yana yaşanan saldırılarda 691 Filistinli hayatını kaybetti.

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